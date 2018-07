Wolfach – Gefährliche Manipulation an Fahrrädern – Zeugenaufruf

Wolfach (ots) – Unbekannte entfernten im Zeitraum zwischen Montag- und Dienstagmorgen an drei Fahrrädern am Bahnhof in Wolfach die Schnellspannverschlüsse. Hieraus resultiert eine Gefährdung für den Benutzer des Fahrrades, da bei einem Verlust des Rades während der Fahrt schwere Verletzungen durch etwaige Stürze hervorgerufen werden können. Bei den heute bekannt gewordenen Fällen blieb dies glücklicherweise aus. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und erhoffen sich telefonische Hinweise unter: 07832 975920.

