Wolfach, Halbmeil – Einbrüche in Sportheime

Wolfach, Halbmeil (ots) – Mehr Sachschaden als Beute produzierte am vergangenen Freitag ein Unbekannter bei einem Einbruch in das Sportheim in der Schiltacher Straße. Zwischen 11 Uhr und 19 Uhr trat der Unbekannte eine Holztüre ein und gelangte so in das Innere. Dort fielen ihm mehrere Süßigkeiten in die Hände. Nachdem er eine weitere Tür beschädigte verließ er das Gebäude mit Süßem im Wert von etwa 100 Euro und hinterließ einen etwa zehn Mal höheren Sachschaden. Ein Tatzusammenhang zu einem Einbruch in ein Clubheim in Halbmeil wird darüberehinaus geprüft. Hier hebelte ein Unbekannter zwischen Donnerstagabend und Freitagabend vergangener Woche ein Fenster des Gebäudes im Übelwasenweg auf und entwendete Bargeld. In beiden Fällen konnten Spuren gesichert werden, die nun durch die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Wolfach zu dem unbekannten Langfinger führen sollen.

