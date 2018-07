Wolfach – In guter Absicht

Wolfach (ots) – Der Lenker eines Ford wollte am Dienstagnachmittag in guter Absicht einem anderen Autofahrer den ´Vortritt´ gewähren. Der Mittsiebziger befuhr kurz vor 16 Uhr die Hausacher Straße stadteinwärts, als die noch etwas entfernte Ampel auf Rot umschaltete. Um einem von der Ostlandstraße kommenden Autofahrer das Einfahren auf die Hausacher Straße zu ermöglichten, bremste der Ford-Lenker ab. Dies erkannte der hinter ihm fahrende Lastwagen-Lenker allerdings etwas zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden der Mittsiebziger und sein Beifahrer leicht verletzt und im Anschluss zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 6.000 Euro.

