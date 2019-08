Wolfach, Kirnbach – Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Anzeige

Wolfach, Kirnbach (ots) – Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5361, der Talstraße, zog sich ein 55 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstagabend so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in das Offenburger Klinikum geflogen werden musste. Gegen 18:55 Uhr war der Mittfünfziger mit seiner BMW kurz nach Kirnbach talaufwärts unterwegs. Hier schloss er nach ersten Erkenntnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen 24 Jahre alten Fahrer eines Fiat Punto auf, der wenige Augenblicke zuvor in diesem Bereich losgefahren war. Beim starken Abbremsen kam der Zweiradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Sein Motorrad rutschte weiter gegen den Fiat des Mittzwanzigers. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

