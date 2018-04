Wolfach, Langenbach – Zwei Radler zusammengeprallt

Wolfach (ots) – Zwei Radfahrer sind am Mittwochnachmittag in der Straße „Schmelzegrün“ im Bereich der Unterführung der B 294 im Begegnungsverkehr zusammengeprallt. Ein 93 Jahre alter Senior soll hierbei zu weit auf die linke Seite geraten und in der Folge mit einem entgegenkommenden 55-Jährigen zusammengestoßen sein. Während der Renter schwere Verletzungen davontrug und mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Wolfach gebracht werden musste, kam der Mittfünfziger glimpflicher davon. Er begab sich mit leichten Verletzungen selbständig in medizinische Behandlung.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3920741