Wolfach – Nach Verkehrsunfall beleidigt und zugeschlagen!

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach einem vorausgegangenen Verkehrsunfall mit minimalem Sachschaden, war es am Freitag, den 20.12.2019, gegen 16.15 Uhr, in Höhe der Volksbank Wolfach, zwischen den Unfallbeteiligten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf des Streites schlug ein 62jähriger Mann seiner Unfallgegnerin ins Gesicht und beleidigte diese. Die Geschädigte erlitt hierdurch einen Jochbeinbruch. Den aus Wolfach stammenden Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Haslach unter Telefon-Nr. 07832 / 975920 in Verbindung zu setzen.

22.12.2019/FL

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4476050 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4476050