Wolfach – Passanten verhindern Schlimmeres / Zeugenaufruf

Wolfach (ots) – Am Samstagabend wurde ein 15-jähriger Junge von einer Gruppe aus vier bislang unbekannten Jugendlichen heraus angegangen. Der 15-Jährige befand sich an der Bahnhofhaltestelle Wolfach, als einer der Jugendlichen diesen am Kragen gepackt und die Herausgabe seines Geldes gefordert haben soll. Zwei Passanten wurden nach aktuellem Ermittlungsstand auf die Tat aufmerksam und griffen in das Geschehen ein, worauf die vier Jugendlichen flüchteten. Die Polizei ist nun auf der Suche nach diesen zwei Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

