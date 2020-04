Wolfach – Täuschend echt

Anzeige

Wolfach (ots) – Zwei Kinder haben am Dienstagnachmittag auf dem Gelände einer Schule in der Ostlandstraße für einen Moment den Adrenalinspiegel einer Frau ansteigen lassen. Die Zeugin wandte sich kurz nach 15:30 Uhr an die Polizei und berichtete von zwei maskierten, mit Tarnkleidung und Waffen ausgestatteten Personen. Bei einer umgehenden Überprüfung konnten die Beamten des Polizeipostens Wolfach und des Polizeireviers Haslach zwei spielende Jungs in voller Montur antreffen. Auf polizeiliche Ansprache reagierten die Buben sofort und legten die täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffen beiseite. Ihnen und den Erziehungsberechtigten wurde im Anschluss in einem belehrenden Gespräch der Ernst sowie die Gefahr einer solchen Situation erklärt. Die Gegenstände befinden sich nun in behördlicher Verwahrung.

/wo

