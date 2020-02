Wolfach – Vermisste tot aufgefunden

Anzeige

Wolfach (ots) – Am heutigen Freitagmittag wurde in einem Waldstück unweit des Sankt-Jakobs-Wegs eine leblose Frau aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei dürfte es sich hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit um die seit Dienstag vermisste 89-Jährige handeln. Ein Verschulden Dritter am Tod der Frau kann derzeit ausgeschlossen werden.

