Wolfach – Von Dach gestürzt

Wolfach (ots) – Am Mittwoch gegen 20:40 Uhr zog sich ein 38-Jähriger in der Straße „St. Roman“ mittelschwere Verletzungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Haslach stürzte der Mann bei seinen privaten Arbeiten aus ca. drei Meter Höhe von seinem Dach. Ein Fremdverschulden kann bei dem Unfall derzeit ausgeschlossen werden. Nach Erstversorgung wurde er mittels Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen.

