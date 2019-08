Wolfach – von der Fahrbahn abgekommen

Anzeige

Wolfach (ots) – Aus bislang ungeklärten Gründen kam eine 83-jährige Opel Lenkerin am Dienstag gegen 09:15 Uhr in Wolfach von der Fahrbahn ab. Die Autofahrerin befuhr die Hausacher Straße in Richtung B 294. Kurz vor der Eimündung zur Bundesstraße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und letztendlich auf der dortigen Leitplanke zum Stillstand. Am Auto und an der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von circa 7.000 Euro. Eine Streife des Polizeireviers Haslach nahm den Unfall polizeilich auf. Neben einem Bußgeld erwartet die Seniorin auch eine Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit. /ag

