Wolfach – Vorläufig festgenommen

Anzeige

Wolfach (ots) – Eine Sachbeschädigung und anschließende Festnahme des mutmaßlich Verdächtigen hielten am Dienstagvormittag die Beamten des Polizeipostens Wolfach auf Trab. Ein 54 Jahre alter Mann soll Zeugenaussagen zufolge gegen 11:30 Uhr beim Vorbeilaufen einen in der Wolftalstraße abgestellten Pkw zerkratzt haben. Als die hinzugerufenen Beamten den Mittfünfziger kurze Zeit später kontrollieren wollten, leistete er Widerstand. Ein Atemalkoholtest attestierte ihm einen Wert von über zwei Promille. Die folgenden Stunden musste der 54 Jahre alte Mann dennoch in Obhut der Beamten des Polizeireviers Haslach verbringen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4402524