Wolfach – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wolfach (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend mit anschließender Unfallflucht ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Haslach. Ein 52-Jähriger stellte seinen Mercedes zwischen 18:30 Uhr und 20 Uhr in der Schulstraße ab. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Wagen und setzte seine Fahrt unbekümmert fort. Am Daimler entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem nun gesuchten Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07832/975920 bei den ermittelnden Beamten.

/lw

