Wolfach- Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Wolfach (ots) – Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Montagmorgen, zwischen 08:15 Uhr und 12:30 Uhr, einen auf dem Friedhofsparkplatz in Wolfach abgestellten 5er BMW beschädigt. Um den an dem Wagen verursachten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro scherte sich der Unfallverursacher nicht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07834 8357-0 um sachdienliche Hinweise.

