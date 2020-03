Wurmberg – Auto prallt gegen Baum

Anzeige

Wurmberg (ots) – Ein 20-jähriger Opelfahrer ist am Donnerstag gegen 14 Uhr bei Wurmberg mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Der 20-Jährige fuhr auf der Landesstraße 1135 von Wurmberg in Richtung Pforzheim, als er offenbar wegen eines Fahrfehlers mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Opel prallte in der Folge gegen einen Baum, wobei glücklicherweise jedoch niemand verletzt wurde. Am Auto des 20-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

