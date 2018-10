Wurmberg- Bei Einbruch Kupfer gestohlen

Anzeige

Wurmberg (ots) – In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in eine Firma Im Steinernen Kreuz eingedrungen. Sie gelangten in die Fabrikationshalle und entwendeten mehrere Paletten mit Kupfer- und Wolframrohlingen und Kupferstangen im Wert von rund 80.000 Euro. Das Diebesgut mit einem Gewicht von circa 3 Tonnen muss mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niefern-Öschelbronn unter Telefon 07233 3399 zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4098896