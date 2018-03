Wurmberg – Nach Unfall davongefahren

Enzkreis (ots) – Nach einem Unfall am Samstagnachmittag ist ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug davongefahren ohne sich um den entstanden Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro zu kümmern. Eine Pkw-Fahrerin parkte gegen 17.45 Uhr ihren Renault auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiernsheimer Straße. Als sie gegen 18.05 Uhr zurück zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass dieser durch einen Unfall beschädigt worden war. Zeugen bemerkten in diesem Zeitraum einen grünen Traktor, der an der Front ein Betongewicht und am Heck eine Bandsäge befestigt hatte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Mühlacker, Telefon 07041/96930.

