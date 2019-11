Wurmberg Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Anzeige

Enzkreis (ots) – Am vergangenen Freitagnachmittag ereignete sich zwischen Mönsheim und Wurmberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

An der Einmündung Landesstraße 1177 auf die Landesstraße 1135 in Richtung Wurmberg übersah der 64-jährige Audi Fahrer den bevorrechtigten, von links kommenden Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und wurde hierbei schwer verletzt. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

