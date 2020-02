Wurmberg – Versuchter Einbruchsdiebstahl mit Zielrichtung Buntmetall

Anzeige

(Enzkreis) Wurmberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen gegen 23.50 Uhr mehrere Personen in das Gelände eines Metallhandelsbetriebs ein. Die Personen machten sich an den dort befindlichen Altmetallcontainern zu schaffen. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter offensichtlich ohne Beute. Trotz sofortiger umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Einbrecher nicht mehr festgestellt werden. Beim Einsatz wurden elf Streifenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

