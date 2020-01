Wurmberg – Zigarettendiebe brechen in Tankstelle ein

Anzeige

Enzkreis (ots) – Am frühen Dienstagmorgen sind zwei Unbekannte in eine Tankstelle in Wurmberg eingebrochen.

Die Täter warfen gegen 3:00 Uhr die gläsernen Eingangstüren der Tankstelle in der Dachsteinstraße mit Steinen ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie mehrere Stangen Zigaretten. Es entstand ein Diebstahlsschaden von etwa 2.500 Euro. Der an der Türe entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro.

Möglicherweise war auch eine dritte, unbekannte Person an der Tat beteiligt, zu welcher die beiden Einbrecher danach ins Auto einstiegen und flüchteten.

Zeugen, welche die Geschehnisse beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

