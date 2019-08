Zell am Harmersbach – Alkoholisiert

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Haslach wurde am Mittwochabend in der Hauptstraße einem 41-jährigen Opel-Fahrer zum Verhängnis. Ein Zeuge alarmierte gegen 22.30 Uhr die Polizei, da der Autofahrer mit deutlichen Schlangenlinien am Verkehr teilnahm. Die anschließende Überprüfung des Mannes förderte schließlich den Grund für die unsichere Fahrweise zutage. Der 41-Jährige hatte knapp zwei Promille intus. Die Ausfahrt war beendet und der Führerschein wurde einbehalten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4338123