Zell am Harmersbach – Alkoholisiert und aggressiv

Zell am Harmersbach (ots) – Dass zwei Beamtinnen des Polizeireviers in Haslach leicht verletzt wurden, ist auf das aggressive Verhalten eines 24-Jährigen zurückzuführen. Der Mittzwanziger geriet am frühen Sonntag gegen 5.30 Uhr in der Hauptstraße mit seiner Partnerin in Streit. Nach der vermutlich durchzechten Nacht eskalierte die Auseinandersetzung der beiden alkoholisierten Streitenden so weit, dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Die hinzugerufenen Streifenbesatzungen versuchten die Situation zu beruhigen und erteilten dem jungen Aggressor einen Platzverweis. Da er dies nicht einsehen wollte, sich mit Händen und Füßen wehrte und dabei zwei Ordnungshüterinnen verletzte, wurde er in Gewahrsam genommen. Im Anschluss konnte der 24-Jährige seine knapp 1,5 Promille im Polizeigewahrsam langsam abbauen. Nun erwarten ihn die entsprechenden Anzeigen.

