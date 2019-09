Zell am Harmersbach – Angegriffen und bestohlen, Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein 32-Jähriger soll am Samstagmorgen von mehreren Personen in der Gartenstraße angegriffen, geschlagen und getreten worden sein. Ferner soll dem 32-Jährigen seine durch den Angriff auf den Boden gefallene Bauchtasche mit Ausweisdokumenten und Bargeld weggenommen worden sein. Infolge seiner hierdurch erlittenen Verletzungen musste er sich in stationäre Behandlung begeben. Nach bisherigen Erkenntnissen war es gegen 5:15 Uhr im Bereich des Bahnhofes zu einem ersten Kontakt zwischen dem späteren Opfer und seinen Peinigern gekommen. Der 32-Jährige wollte sich danach entfernen, soll dann aber von den Personen verfolgt worden sein. Die drei Angreifer sollen um die 20 Jahre alt und osteuropäischer Abstammung sein. Erst nachdem das Opfer laut um Hilfe rief, ließen die Unbekannten laut Aussage eines Zeugen von diesem ab. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer: 07835 547490 zu melden. /ag

