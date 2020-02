Zell am Harmersbach – Angegriffen – Zeugen gesucht

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Wie den Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach erst nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, soll von Freitag auf Samstag ein 20 Jahre alter Mann auf seinem Nachhauseweg von einem bislang unbekannten Mann angegriffen worden sein. Nach Schilderung des Heranwachsenden sei der Beifahrer eines weißen Kleintransporters gegen 3:30 Uhr in der Nordracher Straße neben ihm ausgestiegen und habe ihm am Arm gepackt. Als der Fremde nach einem mutmaßlich metallischen Gegenstand griff, habe sich der 20-Jährige gewehrt und sei geflüchtet. Der Angreifer soll schwarze Haare gehabt und eine rote Jacke getragen haben. Der weiße Kleintransporter soll eine Offenburger Zulassung mit dem Teilkennzeichen ‚SH‘ gehabt haben. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bitten mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer: 07835 54749-0 zu melden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4532379 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4532379