Zell am Harmersbach – Angetrunken mit Pedelec hingefallen

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Am Sonntagabend wurde die Polizei über einen alleinbeteiligt gestürzten Radfahrer in der Nordracher Straße in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Beamten des Reviers Haslach fest, dass ein mutmaßlich angetrunkener 57-jähriger Fahrer eines Pedelec vom Radweg abgekommen und dann zu Fall gekommen war. Hierbei verletzte er sich so sehr, dass er zur Behandlung ins nächste Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da er sich wohl mit über zwei Promille auf sein Zweirad gesetzt hatte, wurde von den Beamten die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4341144