Zell am Harmersbach – Anzeige wegen Beleidigung

Zell am Harmersbach (ots) – Vermutlich dürfte die starke Alkoholisierung eines 34 Jahre alten Mannes diesen am Mittwochabend dazu verleitet haben, gleich mehrere Polizeibeamte mit diversen Beschimpfungen zu beleidigen. Die Ordnungshüter wurden alarmiert, da sich der Mann stark alkoholisiert zu Fuß über die Fahrbahn der L94 bewegt, weshalb die Beamten um Hilfe bemüht waren. In diesem Zusammenhang beschimpfte der mit über zwei Promille Alkoholisierte die Ermittler fortwährend. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

