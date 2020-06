Zell am Harmersbach – Aufgefahren und leicht verletzt

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntag in der Nordracherstraße von Nordrach kommend in Richtung Zell am Harmersbach. Ein 20-jähriger Subaru-Lenker konnte sein Auto trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr gegen 18 Uhr auf das Fahrzeug einer 21 Jahre alten Frau auf, die ihr Auto aufgrund eines Huhnes auf der Fahrbahn bis zum Stillstand abbremste. Der Beifahrer der Audi-Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 4.000 geschätzt.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4612027 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4612027