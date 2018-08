Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Zell am Harmersbach (ots) – Die Beamten des Polizeireviers in Haslach sind auf der Suche nach Zeugen, welche am Montag einen Unfall auf dem Edeka-Parkplatz in der Hauptstraße beobachtet haben. Hier kollidierte der Lenker eines grauen VW-Caddy gegen … Lesen Sie hier weiter…

