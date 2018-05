Zell am Harmersbach – Erhitztes Fett

Zell am Harmersbach (ots) – Ein kleiner Brand in einer Wohnung im Tannenweg rief am Dienstagmittag Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Zell am Harmersbach sowie des örtlichen Polizeipostens auf den Plan. Eine Anwohnerin hatte kurz nach 15 Uhr Fett in einer Pfanne erhitzt, welches sich wenig später entzündete. Durch das anschließende Feuer wurde ein Teil der Einbauküche in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

