Zell am Harmersbach – Ermittlungen wegen Unfallflucht

Zell am Harmersbach (ots) – Zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Autofahrerin kam es offenbar am Dienstagmittag auf der Brücke der Unterentersbacher Straße in Richtung Hauptstraße. Wie der Polizei erst nachträglich mitgeteilt wurde, war dort gegen 14:15 Uhr die 29-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als sie durch den Außenspiegel eines vorbeifahrenden VW am Arm gestreift wurde. Die Autofahrerin soll danach kurz angehalten und sich entschuldigt haben, jedoch ihren Weg im Anschluss fortgesetzt haben. Wegen des Verdachts der Unfallflucht haben die Beamten des Polizeireviers Haslach nun die Ermittlungen gegen die zwischenzeitlich bekannte VW-Fahrerin aufgenommen.

