Zell am Harmersbach – Hoher Schaden

Zell am Harmersbach (ots) – Die nicht angepasste Geschwindigkeit zweier Autofahrer dürfte am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden geführt haben. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer war kurz nach 12 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Wiesenfeldstraße und Hippersbach unterwegs, als er mit dem entgegenkommenden Ford eines 19-Jährigen kollidierte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3942346