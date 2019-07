Zell am Harmersbach – In Brand geraten

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an einer Maschine am heutigen Mittwochmorgen zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Straße „Steinenfeld“ geführt haben. Demnach sei kurz vor 11 Uhr ein Kaffeeröster in Brand geraten und hat so in einer Firma für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Über die Höhe des Sachschadens liegen aktuell keine Erkenntnisse vor.

