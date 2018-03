Zell am Harmersbach – In Büroräume eingebrochen

Zell am Harmersbach (ots) – Unbekannten verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einem Geschäftshaus in der Hauptstraße. Vermutlich gelangten die ungebetenen Besucher über einen Balkon und durch das anschließende Einschlagen einer Verglasung in einige Büroräume des Anwesens, wo sie diverse Schränke und Schubladen durchwühlten. Sie suchten anschließend mit erbeutetem Bargeld und zwei Laptops das Weite. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3903514