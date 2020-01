Zell am Harmersbach – Indoor-Anlage aufgeflogen

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Was mit einer Verkehrskontrolle begann, führte die Ermittler des Polizeireviers Haslach am frühen Montagmorgen auf die Spur einer Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen und bescherte dem ambitionierten `Gärtner´ nun ein Strafverfahren. Der Mann war einer Streife des Polizeireviers gegen 0:05 Uhr aufgefallen und kontrolliert worden. Ein Drogentest attestierte dem Mann dabei offensichtlich vorangegangen THC-Konsum. Weiter stießen die Beamten auf gut 10 Gramm Kokain. Nach einer Blutprobe in einem Klinikum führte der weitere Weg zur Wohnanschrift des VW-Fahrers, wo 25 Cannabis-Pflanzen in verschiedener Wuchshöhe und über 100 Gramm Marihuana-Blüten aufgefunden werden konnten. Offenbar hatte der Mann im Büro, im Gäste-WC und auf dem Dachboden professionelle Aufzuchtanlagen betrieben. Mit einem entsprechenden Strafverfahren und der Beschlagnahme seiner Zöglinge muss er sich nun auseinandersetzen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4498473 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4498473