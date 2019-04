Zell am Harmersbach – Ja ist denn schon Halloween?

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Ein Anwohner des Hainbuchenwegs hat sich in der Nacht auf Freitag hilfesuchend an die Polizei gewandt. Drei auf der Straße herumschreiende und mit Schlagstock sowie Horrormaske ausgestattete Kinder / Jugendliche haben kurz nach Mitternacht seine Aufmerksamkeit erweckt und ihn zur Verständigung des „Freund und Helfers“ bewogen. Eine umgehende Überprüfung durch eine Streife des Polizeireviers Haslach hat ergeben, dass sich das Nachwuchs-Trio mit einem Horror-Video auf einer bekannten Internet Plattform verewigen wollte. Der vermeintliche Schlagstock entpuppte sich als Kartonage. Die nachtaktiven Akteure wurden im Anschluss einem Erziehungsberechtigten überstellt.

