Zell am Harmersbach – Krankenfahrstuhlfahrer nach Sturz schwer verletzt

Zell am Harmersbach (ots) – Der Fahrer eines Krankenfahrstuhles hat sich am frühen Donnerstagabend auf einem Waldweg unweit der Buchenwaldstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war im Verlauf einer Ausfahrt neben die Strecke geraten und einen Abhang hinuntergestürzt. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstbehandlung zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. /pb

