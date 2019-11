Zell am Harmersbach – Leicht verletzt

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstagmorgen im Josef-Anton-Burger-Weg leicht verletzt. Der Jugendliche geriet versehentlich auf die Gegenfahrbahn und krachte hier in den entgegenkommenden Opel einer 45-Jährigen. Beamte des Polizeireviers Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme vor Ort.

