Zell am Harmersbach – Mit Zweirädern kollidiert

Zell am Harmersbach (ots) – Die genaue Ursache einer Kollision zweier Zweirad-Lenker am Samstagabend bedarf weiterer Ermittlungen. Der Lenker eines Rollers war kurz vor 18 Uhr auf der Straße „Steinefeld“ unterwegs, als er zunächst ordnungsgemäß an der Einmündung zur `Unterentersbacher Straße` anhielt, um anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt zu gewähren. Beim Wiederanfahren übersah der Endfünfziger scheinbar den herannahenden Radfahrer und kollidierte mit diesem. Beide Männer stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu, welche einer Behandlung bedurften. Ob der Lenker des Rollers möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol gestanden hat, wird die Auswertung einer erhobenen Blutprobe zeigen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge ist der mutmaßliche Unfallverursacher außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4382198