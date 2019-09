Zell am Harmersbach – Motorradfahrer schwer verletzt

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit und auch möglicherweise das Fehlen einer entsprechenden Fahrerlaubnis könnten die Ursachen für einen schweren Motorradunfall am Montagabend kurz nach 23 Uhr auf der L 94 gewesen sein. Der 27-jährige Lenker eines Motorrads war auf der L94 in Richtung Oberharmersbach unterwegs und kam nach dem Ortsteil Grün im Anschluss nach einer leichten Linkskurve zu Fall. Hierbei wurde er schwerstverletzt und musste nach einer notärztlicher Versorgung in eine Klinik eingeliefert werden. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen zu den noch nicht vollständig geklärten Unfallumständen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07832 97592-20 um Hinweise. /ag

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4365442