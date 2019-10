Zell am Harmersbach – Psychischer Ausnahmezustand

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Möglicherweise hat der psychische Ausnahmezustand eines 44 Jahre alten Mannes dazu beigetragen, dass er am Dienstagabend aus dem Nichts ein auf einem Drogerieparkplatz in der Keramikstraße abgestelltes Auto beschädigte und die im Wagen sitzende Fahrerin beleidigte. Hilfesuchend wandte sich die Frau kurz vor 18:30 Uhr an die Polizei. Beim Eintreffen der so alarmierten Streifenbesatzungen des Polizeireviers Haslach, war der Mann allerdings bereits verschwunden. Er konnte wenig später im Zuge einer eingeleiteten Fahndung in Biberach gestellt werden. Hierbei bedrohte und beleidigte der labil wirkende 44-Jährige die Polizisten und leistete gar Widerstand. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Personal einer Fachklinik überstellt.

