Zell am Harmersbach – Schranke beschädigt

Zell am Harmersbach (ots) – Zu einem Unfall mit glücklicherweise geringen Folgen kam es am Dienstagnachmittag an einem Bahnübergang im Bereich Klosterstraße / Sankt-Gallus-Straße. Ein 51 Jahre alter Lkw-Lenker bog gegen 14:10 Uhr mit seinem Lkw nach links über den Bahnübergang ab. Dabei bemerkte das beginnende Rotlicht und die sich senkenden Halbschranken. Da der Mann sein Gefährt nicht rechtszeitig von den Gleisen bekam, beschädigte er eine Schranke und riss diese dabei ab. Der Zugverkehr war durch den Unfall nicht gefährdet worden.

/rs

