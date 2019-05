Zell am Harmersbach – Unfall mit Sachschaden

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Keine Verletzte dafür jedoch ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Mittwochabend in der Unterentersbacher Straße. Dort kollidierte kurz vor 19 Uhr ein aus Unterentersbach herannahender 24-Jähriger mit seinem VW mit einem ordnungsgemäß in Richtung Zell fahrenden Fiat einer 29-Jährigen. Die Beamten des Polizeireviers Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

