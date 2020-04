Zell am Harmersbach – Unfallflucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein bislang unbekannter Führer eines älteren Kleinwagens mit Offenburger Zulassung fuhr am Ostermontag (13.04.2020) gegen 04.45 Uhr, in Zell am Harmersbach, in der Eichendorffstraße in einen Vorgarten. Ohne sich um seine Feststellungspflichten zu kümmern, setzte der Führer seine Fahrt in Richtung Oberentersbacher Straße fort. Der entstandene Schaden an den Blumenrabatten und den Pflanzsteinen wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Haslach unter Tel. 07832 / 975920.

