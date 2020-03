Zell am Harmersbach – Unter Alkoholeinfluss

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Eine aufmerksame Angestellte einer Tankstelle in der Hauptstraße verständigte am Sonntagnachmittag die Polizei, da ihr eine 63 Jahre alte Autofahrerin aufgefallen war. Im Zuge einer anschließenden Kontrolle der Frau stellten die Ermittler des Polizeireviers Haslach fest, dass diese unter dem Einfluss von über eineinhalb Promille am Steuer ihres Wagens gesessen war. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet.

