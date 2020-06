Zell am Harmersbach, Unterentersbach – Beim Cannabisrauchen ertappt

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Bei einer Kontrolle wurde am Montag eine 19-Jährige beim Rauchen eines Joints durch Beamte des Polizeireviers Haslach angetroffen. Die junge Frau hielt sich kurz vor 23 Uhr an der Naherholungsanlage Gehrmatt auf, als sie kontrolliert wurde. Sie besaß noch zwei weitere vollständige und die Überreste von drei weiteren bereits konsumierten Joints. Die Frau hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen. /bm

