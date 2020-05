Zell am Harmersbach, Unterentersbach – Sachbeschädigung an abgestelltem Auto, Zeugen gesucht

Anzeige

ZELL AM HARMERSBACH (ots) – Auf der Suche nach Zeugen sind die Beamten des Polizeireviers Haslach nach mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen auf einem Lagerplatz in der Straße `Hammergarten´. Wie von Zeugen beobachtet, machten sich am Dienstag gegen 17 Uhr zwei Jugendliche an einem Pkw zu schaffen, der dort mit anderen zur Restaurierung abgestellt ist. Mit einer Eisenstange beschädigten sie dabei eine Scheibe und demolierten die Armaturen. Am Mittwoch konnten erneut zwei Jugendliche dort festgestellt werden, die offenbar die Aufmerksamkeit eines Zeugen bemerkt und auf BMX-Rädern das Weite suchten. Hinweise zur Identität der Jugendlichen nehmen die Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 entgegen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4608711 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4608711