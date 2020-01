Zell am Harmersbach, Unterentersbach – Unfallflucht / Zeugenaufruf

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Nach einer Unfallflucht am Sonntagmittag auf der K5356 in Richtung Steinach sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war eine 26 Jahre alte Skoda-Lenkerin gegen 13 Uhr in Richtung Steinach unterwegs, als nach ersten Erkenntnissen ein entgegenkommender Subaru aus Zell am Harmersbach auf gerader Straße teilweise auf ihre Spur gekommen sei und hierbei mit dem Seitenspiegel des Skoda kollidierte. Ohne sich anschließend um das Malheur zu kümmern, suchte der mutmaßliche Unfallverursacher anschließend das Weite.

Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 07832 97592-0 um Zeugenhinweise.

