Zell am Harmersbach, Unterentersbach – Versuchter Einbruch

Zell am Harmersbach (ots) – Nach ersten Erkenntnissen dürften zwei noch unbekannte Täter für einen versuchten Einbruch in eine Firma in der Straße „Am Galgenfeld“ verantwortlich gewesen sein. Die ungebetenen Besucher brachen in der Nacht auf Mittwoch zunächst eine Glastür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Eine hinter der Tür befindliche Holzkonstruktion dürfte ein weiteres Vordringen verhindert haben und dafür gesorgt haben, dass sie ohne Beute die Flucht ergriffen. An dem aufgehebelten Eingang blieb ein Schaden von rund 500 Euro zurück. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

