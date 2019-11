Zell am Harmersbach, Unterharmersbach – Aufgebrochen

Anzeige

Zell am Harmersbach, Unterharmersbach (ots) – Noch Unbekannte haben am vergangenen Wochenende versucht, sich Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Museums in der Straße `Steinrücken` zu verschaffen. Während fest steht, dass im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen eine Türe aus Holz aufgebrochen wurde, ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07835 547490 um Hinweise. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4422158