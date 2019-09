Zell am Harmersbach, Unterharmersbach – Außenspiegel abgeschlagen, gibt es Zeugen?

Anzeige

Zell am Harmersbach, Unterharmersbach (ots) – Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach haben nach einer Sachbeschädigung an einem im Hainbuchenweg abgestellten Opel Tigra die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde von einem Unbekannten an dem schwarzen Sportcoupé der linke Außenspiegel abgeschlagen und so ein Schaden von etwa 200 Euro angerichtet. Die Ermittler hoffen nun, unter anderem von heimkehrenden Besuchern der traditionellen Kilwi, Hinweise auf den Vandalen zu erhalten. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07835 – 54749-0.

